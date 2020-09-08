Взрывотехники Росгвардии уничтожили несколько мин времен Великой Отечественной войны

Фото Росгвардии

Местными жителями в районе перегона ж/д станций Псекупс и Шенджий найдена мина времен Великой Отечественной войны.

Похожие боеприпасы обнаружены и в Крымске, во время строительства дороги.

Кроме того, еще одну противотанковую мину нашел житель станицы Николаевской Успенского района на территории своего домовладения при проведении земляных работ на своем участке.

Об обнаружении мин было сообщено сотрудникам Росгвардии.

- Взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю уничтожили три 82-мм миномётные мины и одну противотанковую. Все боеприпасы уничтожены с соблюдением мер безопасности,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по краю.