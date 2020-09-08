В Сочи у пассажира автобуса вытащили кошелек с 330 тысячами рублей

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть отдела полиции Лазаревского района Сочи с заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в городском автобусе у него пропал кошелек с 330 тысячами рублей.

Оперативники угрозыска изучили записи видеокамер в салоне автобуса, опросили очевидцев и составили ориентировку на розыск злоумышленника.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение вора. 43-летнего приезжего из Абхазии задержали патрульные в поселке Дагомыс.

Гость Сочи рассказал, что вытащил у потерпевшего кошелек с деньгами и вышел из автобуса на ближайшей остановке. Украденное он потратил на себя.

- УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения,-сообщает ГУ МВД по краю.