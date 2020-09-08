В Сочи проходит семинар Росавтодора по инновациям

Фото Росавтодора

В Сочи состоялся семинар Росавтодора, посвященный инновациям в дорожной деятельности.

Участники семинара — руководители, главные инженеры, специалисты производственных и технических отделов учреждений, подведомственных Росавтодору, — рассмотрели целый ряд вопросов: от совершенствования нормативной базы до финансовой деятельности в дорожной отрасли.

-Одна из ключевых задач встречи довести до профильных специалистов на местах наиболее ценную и достоверную информацию о внедрении инновационных технологий, познакомить с изменениями в нормативно-технической документации, осветить вопросы нашей совместной работы с Минстроем и Главгосэкспертизой в части ценообразования, отметил заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов, открывая семинар.

Сейчас передовые технологии активно используются на российских дорогах.

Например, в 2019 году на 395 участках трасс внедрили 153 инновационные технологии.

Росавтодор проводит масштабную работу в этом направлении в рамках национального проекта.

До 2024 года в целях планируется разработка и обновление не менее 240 национальных стандартов.