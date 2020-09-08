Во время гонок «Формулы 1» в Сочи увеличат количество общественного транспорта

Фото мэрии Сочи

С 24 по 27 сентября, во время проведения российского этапа гонок «Формулы 1» и для удобства многочисленных зрителей будет увеличено число автобусов и электричек.

26 и 27 сентября в период с 16:00 до 22:00 количество автобусов на линии возрастет до 125 единиц, а интервал движения сократится до 7 минут.

- В дни гонок движение электропоездов «Ласточка» будет идти по следующим направлениям: Сочи – Имеретинский курорт – Сочи; Роза Хутор – Имеретинский курорт – Роза Хутор; Сочи – Роза Хутор – Сочи; Аэропорт – Роза Хутор – Аэропорт; Сочи – Аэропорт – Сочи; Сочи — Адлер – Сочи,-сообщает мэрия Сочи.

Приобрести билеты на поезда можно уже сейчас.

Предварительная продажа билетов на проезд в электричках по маршрутам Сочинского участка к месту проведения гонок и обратно открыта с 8 сентября.