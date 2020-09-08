На Кубани стартует осенняя посевная кампания

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам 8 сентября, о том, что на следующей неделе аграрии уже начнут сев зерновых.

Завершить посевные работы по региону планируется до 20 октября. По многолетнему опыту таковы оптимальные сроки. В 2020 году озимая пшеница займет более 1,5 млн гектаров, а озимый ячмень – около 200 тыс. гектаров.

– Уже полным ходом идет сев озимого рапса. В этом году его площадь будет на треть больше прошлогодней – порядка 56 тыс. га. Около 40% площадей уже засеяно. Рост производства связан с тем, что у рапса высокая рентабельность и спрос на него растет, особенно на внешнем рынке, – отметил Кондратьев.

Губернатор надеется, что сев пройдет без сбоев.

- Предприятия региона заранее подготовили технику, есть достаточный запас ГСМ. Хозяйства края полностью обеспечены семенами и удобрениями. Благодаря разнообразию сортов независимо от погоды мы ожидаем высокий урожай качественного зерна, – сказал глава региона.