За 5 последних лет число многодетных семей на Кубани выросло почти в полтора раза

Фото администрации КК

Почти в полтора раза за последние пять лет выросло на Кубани число многодетных семей. Сейчас их почти 78 тысяч.

В регионе в каждой десятой семье воспитываются трое и более детей. С такими семьями специалисты регионального Минтруда и соцразвития проводят регулярные встречи.

– Людей волнуют вопросы о предоставлении земельных участков и подведении к ним инфраструктуры, бесплатном питании для школьников старших классов, помощи в подготовке детей к школе, использовании средств материнского капитала и другие, – рассказали в министерстве.

Для многодетных семей в крае действует обширная программа социальной поддержки. В 2020 году на эти цели в крае предусмотрено почти 23 млрд рублей.

Это выплаты по нацпроекту «Демография» при рождении первого ребенка, ежегодная денежная выплата и региональный маткапитал, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, и целый ряд других льгот.