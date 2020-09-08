В Краснодарском крае умерли еще два пациента с коронавирусом

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82-летняя жительница Сочи почувствовала себя плохо У пожилой женщины повысилась температура и появилась общая слабость. Вскоре ее доставили в инфекционную больницу с диагнозом «вирусная пневмония».

Тест на COVID-19 показал наличие в организме опасной инфекции..

Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла.

Также в Сочи 83-летний местный житель заболел еще в середине августа и был госпитализирован в стационар Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Состояние пациента ухудшалось и врачи подключили его к аппаратуре ИВЛ. Медики оказывали мужчине всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

- За период с начала пандемии в регионе зафиксировано 196 летальных случаев,- сообщает краевой Минздрав.