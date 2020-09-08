В Анапе реконструирован водозабор

Фото администрации КК

В курортной Анапе закончилась реконструкция водозабора. Благодаря новому оборудованию, водозабор теперь сможет бесперебойно обеспечить водой около 3000 жителей хуторов Заря и Рассвет.

Работы на водозаборе в Анапе начались еще в октябре 2019 года в рамках региональных программ и федерального проекта «Чистая вода» .

За это время Построено 4,4 км новых сетей водоснабжения , оборудована насосная станция.

Для обеспечения работы объекта пробурили две артезианские скважины глубиной по 180 метров каждая. Здесь же установлены два резервуара чистой воды емкостью по 300 кубометров каждый. Стоимость работ составила около 80 миллионов рублей.

- Водозабор оборудован современной системой очистки. Жители будут получать воду, соответствующую всем стандартам качества, – рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.