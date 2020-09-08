Более 2 тысяч жителей Кубани уже привились от гриппа

Фото администрации КК

На сей раз из-за пандемии COVID 19 вакцинация против гриппа началась несколько раньше, уже в начале сентября.

Регионом уже получено более 800 тысяч доз современных вакцин российского производства.

В первую очередь вакцинируются представители групп риска,- работники социальной сферы и дети. Осенью и зимой в крае намерены привить около 60% населения.

На совещании в краевой администрации подчеркнута большая важность кампании по вакцинации в 2020 году.

– В этом году вакцинация от гриппа особенно важна. Коронавирус продолжает нести реальную угрозу, и чтобы болезни не накладывались друг на друга необходимо принять все профилактические меры. Вакцинация защитит от заражения и возможных осложнений, но главное, позволит снизить нагрузку на медицину, – отметила в ходе совещания вице-губернатор Анна Минькова.

Привиться от гриппа можно не только в поликлинике, но и в специально оборудованных передвижных пунктах. По два из них работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Геленджике, еще четыре – в Армавире. Около 2100 жителей региона уже сделали прививки.