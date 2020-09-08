Полиция обнаружила в доме у жителя Тихорецка 12 килограммов наркотиков

Фото ГУ МВД по краю

Сообщение о том, что местный житель хранит у себя в доме наркотики получили оперативники ОМВД России по Тихорецкому району. В ходе посещения указанного дома эти сведения подтвердились более, чем полностью.

В сарае рядом с домом 44-летнего мужчины, полицейские нашли несколько пакетов с марихуаной. Еще более значительные открытия ждали оперативников в теплице.

Здесь они обнаружили и изъяли около 130 кустов конопли, а на чердаке дома — уже готовый к употреблению наркотик. Общая масса изъятых наркотиков составила около 12 килограммов.

Мужчина сказал, что выращивал и хранил наркотик для личного употребления.

- ОМВД России по Тихорецкому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

Кроме того, второе уголовное дело возбуждено по факту выращивания конопли. Хозяин плантации помещен под арест.