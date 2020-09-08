В Сочи загорелась сухая листва и кустарник на площади в 500 квадратных метров

Фото ГУ МЧС по краю

8 сентября в 17:16 диспетчеру пожарной службы ИЧС в Адлерском районе Сочи поступило сообщение о пожаре в лесу рядом с селом Веселое, неподалеку от границы с Абхазией.

Немедленно к месту вызова направлены подразделения МЧС России.

- В 17:36ч. по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение сухой растительности очагами на площади 500 м2. К тушению пожара привлечены 30 человек и 9 единиц техники,из них от МЧС 6 единица техники и 17 человек. на место направленна Оперативная Группа местного пожарно- спасательного гарнизона, служба пожаротушения,- сообщает ГУ МЧС по краю.