На Кубани байкер погиб в аварии с двумя автомобилями

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В Краснодарском крае мотоцикл столкнулся с двумя иномарками. Авария произошла около 18:00 на 9 километре дороги «Белореченск – Гиагинская».

По предварительным данным водитель байка Yamaha вылетел на встречную полосу и врезался «лоб в лоб» в автомобиль Toyota Camry. От удара мотоцикл отбросило на проезжающий мимо автомобиль Suzuki.

В ДТП байкер погиб на месте, семь пассажиров Toyota Camry получили травмы, в том числе трое детей. Они находятся в больнице.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Тимашевском районе в ДТП погиб мотоциклист. Предварительно виновником аварии считают водителя встречной машины.