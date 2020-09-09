Под Анапой дождь снова подтопил Витязево

Скрин: @chp_yug

После сильного дождя в Анапском районе 8 сентября затопило курортный поселок Витязево. Отдыхающие снимали и выкладывали в сеть, как теперь плавают не в море, а на улицах. Автомобили едва смогли проехать и не заглохнуть: вода местами доходила до бампера.

- Мы проходим по затопленным улицам настоящий квест: ищем, где лучше пройти, чтобы не провалиться в глубокое «море» рассказывают туристы.

Напомним, что в Анапе сильнейший ливень прошел 6 сентября 2020 года. Дождь был такой силы, что в считанные минуты затопило улицы города и поселков под Анапой. Больше всего досталось поселку Витязево: центральные улицы сильно подтопило.