На сайтах кубанских школ сделают графики питания

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В Краснодарском крае, как и во всех других регионах страны, с 1 сентября начались занятия в школах. Процесс обучения организовали в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Но не все школы и детские сады смогли быстро адаптироваться к ситуации.

- Очень сложно удалось организовать утренний фильтр без очередей на входе. Этот вопрос можно решить, увеличив число сотрудников с бесконтактными термометрами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

У родителей возникает много вопросов, связанных с обучением в школе во время пандемии. В связи с этим учебным заведениям поручили создать специальный раздел на сайте. Там будут информировать о безопасности во время пандемии, а также об организации горячего питания.

Напомним, с нового учебного года классные руководители будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей. Ранее выплачивалась только краевая выплата. С 1 января она была увеличена до четырех тысяч рублей. Таким образом, общий размер надбавки за классное руководство достигает девяти тысяч рублей.