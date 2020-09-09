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Под Краснодаром на Тургеневском шоссе сбили велосипедиста

Авария привела к большой пробке на въезд в город
Источник:kp.ru
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Около Меги под Краснодаром сбили велосипедиста

Около Меги под Краснодаром сбили велосипедиста

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Утром 9 сентября на въезде в Краснодар по Тургеневскому шоссе образовалась многокилометровая пробка. Причиной тому стал не только увеличившийся поток машин, но и несколько ДТП, в одном из них серьезно пострадал велосипедист.

В ДТП под Краснодаром пострадал велосипедист

В ДТП под Краснодаром пострадал велосипедист

Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Напротив «Меги» на Тургеневском шоссе сбили велосипедиста. Ему оказывали помощь врачи скорой помощи, - передает с места корреспондент «КП-Кубань».

Пробка растянулась практически от Южного обхода и до Меги.

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