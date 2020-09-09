Под Краснодаром на Тургеневском шоссе сбили велосипедиста

Около Меги под Краснодаром сбили велосипедиста
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Утром 9 сентября на въезде в Краснодар по Тургеневскому шоссе образовалась многокилометровая пробка. Причиной тому стал не только увеличившийся поток машин, но и несколько ДТП, в одном из них серьезно пострадал велосипедист.
В ДТП под Краснодаром пострадал велосипедист
Фото: Евгения ОСТРАЯ
- Напротив «Меги» на Тургеневском шоссе сбили велосипедиста. Ему оказывали помощь врачи скорой помощи, - передает с места корреспондент «КП-Кубань».
Пробка растянулась практически от Южного обхода и до Меги.