Под Краснодаром на Тургеневском шоссе сбили велосипедиста

Около Меги под Краснодаром сбили велосипедиста Фото: Евгения ОСТРАЯ

Утром 9 сентября на въезде в Краснодар по Тургеневскому шоссе образовалась многокилометровая пробка. Причиной тому стал не только увеличившийся поток машин, но и несколько ДТП, в одном из них серьезно пострадал велосипедист.

В ДТП под Краснодаром пострадал велосипедист Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Напротив «Меги» на Тургеневском шоссе сбили велосипедиста. Ему оказывали помощь врачи скорой помощи, - передает с места корреспондент «КП-Кубань».

Пробка растянулась практически от Южного обхода и до Меги.