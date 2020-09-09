На Кубани ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер

Фото ГУ МЧС по краю

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в крае в ближайшие двое суток.

- До конца суток 08.09.20, а также в течение суток 09.09.2020 местами в крае (исключая муниципальное образование г.Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с,- говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Спасатели также предупреждают о высокой вероятности происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов; резкими подъемами уровней рек, затоплением и подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, территорий, населенных пунктов; размывом берегов рек.