В Павловском районе открылся новый спорткомплекс

Фото администрации КК

Это уже 21-й по счету такой объект в крае. Новый комплекс открыли вице-губернатор Сергей Пуликовский, министр спорта края Алексей Чернов, председатель Олимпийского совета края Ирина Караваева и глава Павловского района Борис Зуев.

В новом сооружении расположены площадки для занятий гандболом, мини-футболом, волейболом, боксом, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская.

Из краевого и местного бюджета на строительство израсходовано 32 млн рублей.

– К 2030 году физической культурой и спортом должны заниматься 70% населения. В первую очередь, нам необходимо предоставить людям такую возможность – построить площадки, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, – сказал Сергей Пуликовский.

Как ранее сообщалось, на Кубани разрабатывается новая региональная Стратегия развития физкультуры и спорта.