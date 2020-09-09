Власти Анапы просят туристов отказаться от надувных матрасов и кругов во время купания

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Власти Анапы распространили обращение к жителям и гостям курорта с убедительной просьбой не использовать во время купания в море надувные плавсредства.

Это необходимо в целях собственной безопасности туристов. Для района Анапы свойственны сильные морские течения и ветер, который сможет очень быстро вынести купальщиков на надувном матрасе или круге за километры от берега.

- В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов на пляжах Анапы запрещено! Обращаясь к жителям и гостям курорта Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций,- сообщается на сайте мэрии Анапы.