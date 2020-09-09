Судебные приставы арестовали «Мерседес» жителя Краснодара за долги более чем в 1 миллион

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Житель Центрального округа Краснодара до некоторых пор считал необходимость уплаты долгов по налогом и сборам пустой формальностью.

Это убеждение привело его к тому, что долг накопился на сумму более 1,1 миллиона рублей, из которых более половины - неуплата налогов.

Возможно, мужчина занимался бы накоплением долгов и далее, если бы не судебные приставы, которые арестовали его любимый «Мерседес».

Сейчас машина уже изъята у владельца, опечатана и подготовлена к продаже, деньги от которой пойдут на уплату долгов.

- Пока еще у должника есть возможность погасить задолженности и сохранить автомобиль,- сообщает пресс-служба ФССП по краю.