За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 90 жителей региона с COVID-19

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Среди заболевших 62 женщины и 28 мужчин в возрасте до 83 лет.

Коронавирус обнаружен у 6 детей от 4 месяцев до 16 лет. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели более 12 тысяч человек. 80% из них выздоровели.

- Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 4105 кубанцев,- сообщает региональный Минздрав.

202 жителя края с COVID-19 умерли, 34 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 пациентов – на ЭКМО в первой краевой клинической больнице.

Между тем, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил профильному ведомству отрегулировать проблемные вопросы по организации обучения в школах в период пандемии COVID 19.

Это можно сделать, разработав гибкий график обеззараживания воздуха в кабинетах, увеличив число сотрудников с бесконтактными термометрами.

Край уже получил более 800 тысяч доз современных вакцин от гриппа отечественного производства. В первую очередь ее делают людям из групп риска, работникам социальной сферы и детям. Всего в осенне-зимний период планируется привить около 60% населения края – это около 3,4 млн человек.

Также ранее краевые власти заявили о возобновлении работы кинотеатров в регионе. А на сайтах кубанских школ вскоре появятся специальные разделы, посвященные правилам безопасности во время пандемии коронавируса.