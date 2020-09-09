Житель Армавира получил 9 лет тюрьмы за убийство приятеля

Фото СК РФ

Вечером 7 мая 2020 года двое мужчин познакомились на улице в Армавире . Вместе они отправились пьянствовать домой к одному из них на улицу 11-я линия.

Во время застолья, хозяин дома стал оскорблять гражданскую жену гостя, которую знал раньше. Возникла ссора и драка, в ходе которого гость нанес хозяину дома не менее 24 ударов ножом в живот, грудь и шею, от чего тот умер на месте.

На следующий день соседи погибшего, увидев, что дверь в его квартиру открыта, вызвали на место полицию.

Вскоре нападавший был задержан.

- Собранные следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 53-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима,- сообщает СУ СК по краю.