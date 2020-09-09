«Все давно восстановлено!»: туристов напугал снимок размытого пляжа в Анапе

Фото: instagram.com/tamyryska

Сильнейший ливень в Анапе на выходных серьезно подтопил улицы. Туристы, закатив штаны и сбросив сланцы, осторожно переходили дорогу, а машины еле плелись - вода заливалась на капот. Больше всего досталось поселку Витязево: центральные улицы сильно подтопило. Утром 9 сентября в соцсетях появился снимок размытого пляжа в Анапе, который напугал туристов.

На фотографии видно, что стало с песчаным берегом после непогоды. В целях безопасности поврежденный участок оцепили сигнальной лентой. Правда, как удалось узнать «КП» - Кубань», снимок, который сейчас активно обсуждают в соцсетях, сделан был 6 сентября.

- Это произошло три дня назад, когда был сильный ливень на курорте, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. - Все уже восстановлено.