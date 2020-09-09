Почти 10 лет тюрьмы получил житель Сочи за убийство жены

В ночь на 16 августа 2019 года 47-летний житель Сочи вместе с женой были на пляже в Хостинском районе. Между супругами возникла ссора.

Мужчина был настолько взбешен, что задушил жену, а потом перевез ее тело в лес, где и оставил.

Спустя 2 дня он заявил в полицию об исчезновении жены. После длительных поисков ,1 сентября тело погибшей было найдено.

Мужчина после этого был обвинен в убийстве.

- В судебном заседании подсудимый вину признал частично, заявив, что причинил супруге смерть по неосторожности. Оценив доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения в их совокупности, с учетом всех обстоятельств, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.