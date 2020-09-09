От коронавируса умерли еще шестеро жителей Кубани

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У 42-летнего жителя Краснодара на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелой степени. Мужчина находился на ИВЛ в краевой больнице №2. К сожалению, спасти его врачам не удалось.

60-летняя жительница Сочи была доставлена бригадой «Скорой» в местную инфекционную больницу №2, тест на COVID 19 оказался положительным. Подключение к аппаратуре ИВЛ не смогло ее спасти.

68-летний житель Горячего Ключа лечился от коронавируса в местной горбольнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, его состояние все равно ухудшалось и он умер.

65 — летний житель Новокубанского района прошел тест на наличие коронавируса, который дал положительный результат. На фоне гипертонии его состояние резко ухудшилось и мужчина скончался в Лабинской больнице.

В этой же больнице умер и 64-летний житель Мостовского района с коронавирусом и двусторонней пневмонией, до этого подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

В краевой больнице №1 от коронавируса умер 63-летний житель краевого центра. Ему не помогло подключение к ИВЛ.

-За период пандемии на Кубани от коронавируса умерло 202 человека,- сообщает региональный Минздрав.