В Краснодаре полиция задержала с поличным участников разбойного нападения

Фото ГУ МВД по краю

Спецоперацию в Краснодаре провели оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по краю.

Полицейские получили информацию о том, что 58-летний местный житель ищет исполнителей для нападения на сотрудницу отделения связи, которая периодически носит с собой крупные суммы денег.

Один из оперативников сумел войти в доверие к заказчику разбоя и вместе с 33-летним ранее судимым местным жителем, также нанятым организатором, поджидал работницу отделения связи в подъезде дома. Рядом находилась и группа захвата.

- В целях обеспечения безопасности женщины сотрудник полиции, нанятый в качестве исполнителя нападения, сам, согласно отведенной ему роли, под угрозой ножа, забрал у работницы отделения связи сумку с деньгами в сумме 250 тысяч рублей, и вместе со вторым наемником попытался скрыться с места происшествия,- сообщает ГУ МВД по краю.

В результате спецоперации оперативники задержали организатора и нанятого им исполнителя нападения. Похищенные ими деньги изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Участникам нападения грозит до 10 лет тюрьмы.