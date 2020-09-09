Вениамин Кондратьев побывал на вручении ключей дольщикам ЖК «Южный»

Фото: администрация Краснодарского края

Собственники жилья в ЖК «Южный» в Краснодаре ждали своих квартир более 6 лет. Дома должны были сдать еще в 2014 году.

Однако, застройщик не смог вовремя решить возникшие многочисленные проблемы при строительстве.

К ситуации подключились региональные власти.

Дома удалось завершить строительством благодаря взаимодействию межведомственной комиссии края, личному участию губернатора и принятию краевого закона КЗ-3792.

На завершение работ из бюджета края израсходовано более 176 миллионов рублей. 9 сентября ключи от квартир вручил дольщикам Вениамин Кондратьев.

– Я благодарю вас за терпение, доверие и конструктивный подход. Инвесторы не хотели браться за ваш объект. Поэтому было принято решение достраивать его за счет краевого бюджета, – отметил губернатор в разговоре с жильцами.

В 2020 году Федеральный фонд защиты прав дольщиков взял в работу 42 самых сложных долгостроя региона, уже выплачено 1,3 млрд рублей компенсаций.

– Есть понимание, как мы к 2023 году решим проблему. По каждому долгострою разработан алгоритм. Благодарю прокуратуру, следственный комитет и федеральный центр, которые не оставили нас один на один с этой проблемой. Я очень хотел бы, чтобы такой праздник, как сегодня, был у всех обманутых дольщиков. Мы приложим для этого все усилия, – заявил губернатор.