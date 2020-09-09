В Россию пытались незаконно ввезти около 400 кг меда из Абхазии

Фото Сочинской таможни

На тамоНа таможенном посту МАПП Адлер были задержаны машины, водители которых пытались незаконно ввезти в Россию из Абхазии более 400 кг меда

Во время таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль DODGE GRAND CARAVAN. При таможенном контроле в салоне и багажнике автомобиля инспекторами таможни был обнаружен мед непромышленной выработки, без заводской упаковки в 38 ёмкостях, общим весом 285 кг, а также эвкалипт (свежесрезанный) общим весом 200 кг. Какие-либо на партию товара у водителя отсутствовали.

Эти товары включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе ЕАЭС.

Водитель пояснил, что не знал об этих правилах, так как никогда ранее не пересекал границу с таким товаром.

Вечером этого же дня и на следующий день таможенниками совместно с пограничниками были остановлены еще два автомобиля с медом- в первом случае продукта было 64, а во втором 56 килограммов.

- По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП России.Незаконный товар был вывезен обратно на территорию сопредельного государства - в Республику Абхазия,-сообщает пресс-служба Сочинской таможни.