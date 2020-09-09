Пойманный ФСБ наркодилер на Кубани отправится в тюрьму на 10 лет

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Ранее сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией пресечена противоправная деятельность жителя Каневского района Стадника Д.В. причастного к незаконному приобретению, хранению, культивированию и реализации наркотических средств растительного и синтетического происхождения в крупном размере.

— По данному факту СО ОМВД России по Каневскому району возбуждены и расследованы уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 УК России.

Решением Каневского районного суда Краснодарского края Стадник Д.В. признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба УФСБ по краю.