Газовые сети Сочи готовы к отопительному сезону более чем на 90%

Фото мэрии Сочи

Всю модернизацию газовых сетей курорта планируется завершить к середине сентября. Газовики уже проверили на герметичность и прочность изоляции около 50 километров подземных сетей, а также расчистили от растительности около 70 километров надземных газопроводов.

В Сочи завершен капремонт семи станций и текущий ремонт около 1600 газораспределительных пунктов.

– Результатом этой работы станет бесперебойное газоснабжение более 12 тысяч абонентов. Также будет произведена замена 10 пунктов редуцирования газа в Адлерском, Центральном и Лазаревском районах. Это также повысит надежность снабжения газом потребителей, – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации курорта Марина Филатова.

Отопительный сезон в Сочи традиционно начнется 15 ноября. Если же среднесуточная температура к тому времени не превысит 8 градусов, топить начнут раньше.