Более 2,7 тысяч избирательных участков на Кубани готовы к выборам

Фото администрации КК

В этом году впервые у граждан появилась возможность голосовать досрочно – 11 и 12 сентября. Всего в крае пройдет 79 избирательных кампаний разного уровня, в том числе глав сельских поселений и местных депутатов.

В выборах будут задействованы более 32 тысяч членов участковых избирательных комиссий.

Власти региона считают, что это накладывает дополнительную ответственность в организации выборов.

- Подготовка была начата задолго до выборов. На сегодняшний день на Кубани более чем 2,7 тыс. участков уже готовы принять избирателей, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев журналистам.

Глава региона подчеркнул , что особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологических мер.

Все участковые комиссии снабжены масками, одноразовыми перчатками и ручками для заполнения бюллетеня. Так же было во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

–Будет организовано голосование на придомовых и удаленных территориях. У жителей края также есть возможность проголосовать и на дому, – рассказал Вениамин Кондратьев.