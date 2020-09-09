В Краснодарском крае восстановят права дольщиков ЖК «Снежная королева»

Фото администрации КК

Правление федерального Фонда защиты прав дольщиков приняло решение по ЖК «Снежная королева» в Краснодаре. Вопрос вынесен на заседание наблюдательного совета Фонда.

17-этажный дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016 году, однако за год до этого работы на площадки прекратились. Сейчас ЖК завершен строительством примерно на четверть.

Работа по восстановлению прав дольщиков находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.

В ближайшее время наблюдательный совет федерального Фонда рассмотрит вопрос восстановления прав 150 дольщиков «Снежной королевы» и примет решение. Варианта два-достраивать дом или выплатить дольщикам компенсации.

Вопросы восстановления прав дольщиков Краснодарского края в Фонде активно рассматривали в прошлом году и это процесс продолжается и в 2020 году.

- Хочу отметить конструктивное сотрудничество с руководством региона и уверен, что в ближайшем будущем мы сможем полностью решить накопленную проблему обманутых дольщиков в субъекте РФ, – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.