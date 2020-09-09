В Сочи горит заброшенный склад на площади в 200 квадратных метров

Фото ВК "Типичный Сочи"

9 сентября , в 15:46 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение от местных жителей о пожаре на улице Ленина 97,в Адлерском районе.

В 15:53 ч незамедлительно к месту вызова направлены подразделения МЧС России.

- По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение заброшенного склада на площади 200 м2,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Пожарные приступили к тушению огня.

Ранее в Сочи сотрудники МЧС потушили лесной пожар рядом с селом Веселое.