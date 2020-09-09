В школы Сочи поступило новое оборудование в рамках нацпроекта «Образование»

Фото мэрии Сочи

В сочинской школе № 4 появилась возможность намного улучшить обеспечение обучения по медико-биологическому профилю. Приобретены цифровые лаборатории, мобильный класс, микроскопы, и даже роботы-тренажеры.

Для гимназии № 8 в рамках нацпроекта «Образование» приобретена ультрасовременная лаборатория для инженерных классов, уроков химии и биологии, а также техника для занятий робототехникой. Новое оборудование появляется и в других школах курорта.

– В строящихся и отремонтированных школах мы получаем только современную материальную базу – это и современные компьютеры, и интерактивные панели, жидкокристаллические доски, даже планетарий в гимназии №6. Все направлено на то, чтобы наше образование было конкурентоспособным, – рассказала начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева.