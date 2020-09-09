Женщину - поджигательницу 11 автомобилей задержала полиция в Сочи

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть отдела полиции Адлерского района Сочи с заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный поджег его машину «Фольксваген Транспортер».

Оперативники угрозыска осмотрели место происшествия и изучили записи камер видеонаблюдения, одна из которых сумела запечатлеть поджигателя.

Вскоре полицейские смогли установить личность и местонахождение подозреваемой. Оперативники ФСБ и полиции 45-летнюю приезжую из Красноярского края задержали на улице в Сочи.

Сейчас следователями установлено, что женщина разбила боковое стекло автомобиля и бросила в салон бутылку с зажигательной смесью.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что гостья из Сибири причастна к совершению еще десяти поджогов машин в Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим превышает 1 900 000 рублей.

Женщина находится под стражей.

- УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.