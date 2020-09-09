Спикер ЗСК встретился с новым министром спорта Кубани

Алексей Чернов слева, Юрий Бурлачко справа Фото: ЗСК

Глава регионального парламента Юрий Бурлачко встретился с новым министром спорта Краснодарского края Алексеем Черновым.

Были обсуждены актуальные вопросы развития физкультуры и спорта на Кубани, реализацию в регионе соответствующих проектов и госпрограмм, законодательное регулирование в данной сфере.

Юрий Бурлачко отметил, что в отрасли накоплен большой потенциал: строятся спортзалы, бассейны и игровые площадки, закупается спортинвентарь, но остается ряд нерешенных проблем. Среди них были названы вопросы подвоза команд на соревнования и развитие парусного спорта. Эта тема стала предметом обсуждения одного из планерных совещаний кубанского парламента.

- Необходимо эти задачи реализовать, у нас есть для этого все возможности. Для системы учреждений дополнительного образования спортивной направленности нужны новые автобусы. А развитие парусного спорта в регионе, в котором есть необходимые природные условия, требует дополнительной финансовой поддержки, – сказал спикер ЗСК.

По словам Алексея Чернова, сегодня министерством оценивается потенциал муниципалитетов, чтобы, исходя из их специфики, распределить приоритеты развития конкретных видов спорта на местах. В этом и будет состоять системный подход к дальнейшему наращиванию потенциала и использованию уже имеющихся возможностей. К ноябрю-декабрю профильным ведомством планируется подготовить Стратегию развития физической культуры и спорта на территории Краснодарского края.

По мнению министра, одной из проблем кубанского спорта остается вопрос повышения доплат тренерскому составу. В настоящее время ведется работа над решением этой задачи.

Спикер ЗСК заверил, что депутаты готовы оказывать всемерную поддержку. В конце встречи Юрий Бурлачко выразил уверенность, что принятие и реализация Стратегии развития физической культуры и спорта на Кубани будет способствовать всестороннему совершенствованию отрасли и послужит хорошим толчком для массового вовлечения жителей края в спортивную жизнь региона и страны.