На Кубани открылся региональный модельный центр

Фото Минобразования КК

Региональный модельный центр создан в рамках нацпроекта «Образование» и призван помочь учителям, занятым в дополнительном образовании, самим овладеть новыми знаниями и навыками.

Помимо этого, РМЦ стал оператором системы «Навигатор» , в которой представлено более 16 тысяч дополнительных образовательных программ для детей, живущих в крае.

Педагоги в новом центре центра могут получить учебно-методическую, организационную и экспертно-консультативную поддержку.

– Главной задачей РМЦ является формирование современного управления в системе дополнительного образования. Работа с педагогами идет через семинары, конференции, профессиональные конкурсы, – рассказали в региональном Минобразования.