В Краснодаре на «Кинопарковке» можно посмотреть лучшие российские и зарубежные фильмы

Фото: mega_adygea.

В краевом центре «Кинопарковка» становится все популярнее. В необычном кинотеатре публики увеличивается с каждым сеансом.

- Сидишь в своей машине с ведерком попкорна и наслаждаешься современным кинематографом, - поделились впечатлениями с «Комсомольской правдой» - Кубань» зрители.

Ранее «Комсомолка» писала, что стало известно, когда откроют кинотеатры.

Актуальное расписание «Кинопарковки»: 10 сентября 20:00 — «Вы умре те, или мы верне м вам деньги» (16+) 22:00 — «Бегущая от реальности» (18+) 11 сентября 20:00 - Ле д (12+) 22:00 - Спутник (16+)

12 сентября 20:00 - Ничего себе каникулы (18+) 22:00 - Ле д 2 (6+)