В Славянском микрорайоне Краснодара обновят сквер Льва Толстого

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В краевом центре наметили планы по развитию Славянского микрорайона на ближайшие два года. Здесь продолжат работы по ремонту дорог, строительству и реконструкции социальных объектов, благоустройству территорий.

- В следующем году власти запланировали реконструировать территорию сквера имени Льва Толстого. Он расположен в границах улиц Славянской, Льва Толстого, 3-я Линия и 4-я Линия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В обновленной зеленой зоне появятся прогулочные аллеи, детские игровые и спортивные площадки, а также площадка для летнего кинотеатра.

Также в 2021 году сделают ремонт в Центре культуры Прикубанского округа по улице Славянской, 28. Впервые за 35 лет у здания полностью обновят фасад, фойе и систему вентиляции.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара обустроят два подземных перехода. А в Комсомольском – благоустроят Городской сад «Карасунский».