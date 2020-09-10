На Кубани семь детских садов выиграли гранты

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В конкурсе Минпросвещения России участвовали 227 организаций со всей страны. Победителями отбора стали, в том числе, и учреждения Краснодарского края – семь детсадов и краевой Центр диагностики и консультирования.

– В конкурсе грант выделили 149 организациям. Из Краснодарского края отметились детские сады № 37 Армавира, № 24, № 108 и «Сказка» Краснодара, № 49 и № 63 Новороссийска, № 15 Северского района, а также краевой Центр диагностики и консультирования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Общая сумма, которая выделена кубанским учреждениям, составила более 35 млн рублей. Гранты победителям предоставят в следующем году. Их можно будет потратить на игровое оборудование для зоны ожидания ребенка, компьютерное оборудование и программное обеспечение, повышение квалификации специалистов, а также на оплату труда сотрудников учреждений.