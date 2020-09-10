Детские лагеря на Кубани из-за коронавируса оказались на грани закрытия

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Из-за пандемии детские лагеря Краснодарского края оказались на грани банкротства. Специалисты говорят, что без господдержки на Кубани может закрыться треть здравниц.

- Мы смогли воспользоваться только субсидированием заработной платы сотрудникам. Но это капля в море. К примеру, у меня из 120 сотрудников работали только восемь, и у большинства моих коллег были заняты лишь 10% работников, поскольку лагеря были закрыты, детей не было, и эта помощь нам практически не помогла. Даже в августе, когда разрешили открыться лагерям, большинство остались закрытыми, они не смогли выполнить все требования Роспотребнадзора. А именно наш лагерь из 950 заключенных договоров на путевки смог принять только 160 детей, - рассказал генеральный директор ООО «Резорт-Юг» Артем Гаврилов.

Сейчас в регионе создается Ассоциация детских лагерей. Представители здравниц через нее будут вести переговоры с краевыми и федеральными властями о тех проблемах, которые возникли у отрасли, в том числе и о господдержке.

- В настоящее время у организаций детского отдыха сложное положение, в Краснодарском крае уже выделено 480 миллионов на поддержку детских здравниц, - прокомментировала депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы по вопросам санаторно-курортной отрасли в ГД Светлана Бессараб.