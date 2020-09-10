В Краснодаре на улице Трудовой Славы запретят стоянку транспорта

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В краевом центре новые дорожные знаки поставят на улице Трудовой Славы в микрорайоне Гидростроителей. Стоянку транспорта запретят по чётной стороне улицы.

- Нельзя будет припарковаться на участке улицы Трудовой Славы от Игнатова до Дмитрия Благоева. Дорожные знаки начнут действовать с 28 сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Брошенные на проезжей части автомобили на этой улице часто создают помехи и провоцируют дорожно-транспортные происшествия. В связи с этим было принято такое решения. Водителей просят быть внимательными.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в центре Краснодара 11 сентября перекроют движение. Здесь намечается церемония награждения, посвящённая подведению итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.