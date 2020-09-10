Жителю Кубани через суд дали статус ветерана войны

Удостоверение выдали также через суд

В Каневском районе 90-летний местный житель обратился в прокуратуру за помощью. Мужчина рассказал, что ему не присваивают статус труженика тыла. В ведомстве взялись за эту ситуацию.

- Чтобы получить статус ветерана Великой Отечественной войны, мужчина обратился в управление социальной защиты в Каневском районе. Но ему отказали в связи с тем, что у него не было документов, подтверждающих факт работы в тылу с 1941 по 1945 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что представители надзорного органа собрали необходимые материалы и доказательства и направили заявление в суд для установления трудового стажа заявителя во время войны.

В настоящее время пенсионеру присвоили звание ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла. Также мужчине выдали соответствующее удостоверение и назначили положенные льготы.