Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 10 сентября увеличилось на 87

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 10 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 87 новых случаев заражения COVID-19 в 30 районах Кубани. Самому старшему пациенту 82 года.

- В Краснодаре заболело 29 человек, в Северском районе – шесть, в Сочи - пять. По три случая выявили в Кущевском, Белореченском, Усть-Лабинском, Динском, Курганинском районах и Армавире. По два пациента с коронавирусом зафиксировали в Туапсинском, Выселковском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Абинском, Крыловском районах и Горячем Ключе. По одному инфицированному выявлено в Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Тбилисском, Гулькевичском, Красноармейском, Мостовском, Крымском, Лабинском, Павловском, Брюховецком, Калининском районах и Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших пятеро детей, младшему из которых 7 месяцев, а старшему – 17 лет.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37 человек, еще пять – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.