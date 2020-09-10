В Темрюке открыли спортплощадку для ГТО

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую спортивную площадку для выполнения норм ГТО открыли в микрорайоне Правобережный на территории спортивного комплекса «Скиф». Оборудование обошлось в 1,8 миллионов рублей.

– Спортплощадка в Темрюке занимает 400 квадратных метров. Здесь установили тренажеры для различных групп мышц. Спортивное оборудование позволяет не только выполнять обязательные нормативы ГТО, но и эффективно подготовиться к ним, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В спортивной зоне на специальном прорезиненном покрытии установлены перекладины, брусья, скамьи, а также баскетбольные кольца, теннисный стол и стенд для скалолазания. Стоит отметить, что подобных спортплощадок в Темрюкском районе нет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что спортивную площадку ГТО открыли в прошлом году в Отрадненском районе.