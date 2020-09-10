В Пашковском микрорайоне Краснодара достроят поликлинику и благоустроят сквер

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В краевом центре наметили планы по развитию Пашковского жилого массива на ближайшие два года. Здесь откроют новые социальные объекты, благоустроят несколько зеленых зон и продолжат ремонт дорог.

- В 2021 году в микрорайоне откроют новую четырехэтажную поликлинику на 200 посещений в смену. Она появится на улице Лавочкина, 23. Здесь уже завершен ремонт, сейчас рабочие монтируют систему вентиляции и кондиционирования, далее предстоит оснащение лечебного учреждения и получение лицензии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В новой поликлинике обустроят кабинеты терапевтов, узких специалистов и лабораторию. Это медучреждение позволит разгрузить основное здание поликлиники № 11 по улице Садовой и сделать медицинское обслуживание жителей Пашковского жилого массива более доступным.

Также в планах благоустроить территорию вокруг мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы», в том числе и пешеходного моста. А в будущем здесь обновят и сквер «Казачьей славы». В нем будет первая в городе площадка для казачьих состязаний. Еще из запланированного – строительство спортивного зала на территории школы № 58 и строительство новой трамвайной линии до аэровокзального комплекса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара обустроят два подземных перехода, в Комсомольском – благоустроят Городской сад «Карасунский», а в Славянском - обновят сквер Льва Толстого.