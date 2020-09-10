Галицкий строит новый стадион за основной ареной

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Жители Краснодара заметили новое строительство за стадионом ФК «Краснодар» и Академией. На площадке в районе улицы Посадского возводится большой прямоугольный объект. Как выяснилось, Сергей Галицкий, владелец краснодарского футбольного клуба, вложил деньги в дополнительный стадион, над которым сейчас корпят сотни рабочих.

- Новый стадион будет соответствовать требованиям РФС и уровню матчей Футбольной национальной лиги. Предположительно, он будет вмещать как минимум 3000 зрителей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в футбольном клубе.

Точное окончание сроков строительства пока неизвестно. По данным экспертов, возможно, удастся сдать этот спортивный объект в течение двух лет.

Стройку нового стадиона в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» сняли с высоты птичьего полета.