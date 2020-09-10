На Кубани 38 тысяч семей получают выплаты на первенца

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В Краснодарском крае уже два года выплачивают новое пособие на первого ребенка. Семьи получают по 10639 рублей каждый месяц при рождении или усыновлении первого малыша. Деньги выплачиваются тем, у кого размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

– Также в рамках нацпроекта есть ежемесячные выплаты из краевого бюджета при рождении третьего или последующих детей. В настоящее время такое пособие в размере 10766 рублей получают более 25 тысяч семей, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум в 1,5 раза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани также выплачивают материнский капитал с этого года, в том числе и на первого ребенка. Заявления можно подать в соцзащиту по месту жительства.