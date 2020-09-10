67-летний житель Тихорецкого района забил насмерть молотком 77-летнего соседа

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Тихим вечером 6 сентября 2020 года 77-летний житель станицы Юго-Северной Тихорецкого района решил зайти в гости к своему соседу-односельчанину.

Задушевных посиделок не получилось. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес гостю множество сильных ударов молотком по голове.

После этого он позвонил сыну и рассказал о случившемся. Сын приехал на место и вызвал «Скорую». Медики отвезли избитого в больницу, где пенсионер и умер от полученных ран.

- Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 67-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 77-летнего соседа (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Подозреваемый задержан, следователь намерен в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.