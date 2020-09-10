Кредитно-документарный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей

Объем привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 173,8 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель по итогам полугодия превысил 68 млрд рублей. При этом в сегменте среднего и малого бизнеса рост составил 7% - 48 млрд рублей. Ресурсный портфель предприятий за отчетный период достиг отметки 39,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за два квартала 2020 года вырос на 5%, превысив отметку 82 млрд рублей. Основная часть в нем пришлась на ипотеку — 39,2 млрд рублей (+10%) и кредиты наличными — 34,7 млрд рублей (+2%). Объем размещенных средств на депозитах, накопительных счетах и вложенных в инвестиционные инструменты увеличился до 134 млрд руб. (+3%). При этом жители края в 1,3 раза стали чаще пользоваться инвестпродуктами – портфель достиг 41 млрд рублей.

За отчетный период банк выдал населению Кубани свыше 16 тыс. кредитов на сумму 16,1 млрд рублей. Половину от данной суммы составили ипотечные займы — 1,4 млрд рублей. На кредиты наличными пришлось 6,7 млрд рублей, на автокредиты — 1,3 млрд рублей.

«В первом полугодии основные усилия ВТБ направил на расширение и внедрение новых дистанционных сервисов, которые позволили клиентам банка в период самоизоляции решать большинство финансовых вопросов из дома. Мы оперативно перенастроили свою работу и сделали ее максимально эффективной для потребителей, что, несомненно, сказалось на динамике продаж даже в условиях ряда ограничений. Кроме того, банк одним из первых начали оказывать помощь жителям края и предприятиям, оказавшихся в непростой ситуации из-за приостановления деятельности и потери работы. Эта задача была и остается на данном этапе для нас приоритетной. Всего региональный офис поддержал население и организации Кубани на сумму свыше 16 млрд рублей», — отметил Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае.