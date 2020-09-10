Строительная готовность акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске достигла 77%

Фото администрации КК

Строить акушерско-гинекологический лечебный корпус в Кореновске начали еще в 2013 год. Завершить возведение важнейшего социального объекта должны были спустя три года.

Однако, подрядчик стройки обанкротился, а сам корпус к тому времени был завершен лишь на 40%.

Власти края нашли нового подрядчика. Конкурсные процедуры удалось завершить быстро. В 2019 строительство в Кореновске возобновили.

Теперь кроме стационара на 60 коек здесь появится еще и женская консультация на 100 посещений в смену. Сейчас строительная готовность объекта составила 77%.

–. Сегодня видим конкретный результат, есть уверенность, что к концу года объект будет достроен. Перинатальный центр нужен не только Кореновску, это будет межрайонный современный центр, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе посещения стройплощадки.

В Кореновске глава региона проинспектировал также и строительство детсада на 325 мест, Открыться он должен в начале 2021 года.